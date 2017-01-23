Онкобольные, страдающие депрессией – выход есть

23 января 2017 года, 21:40

Фото: AmericaRU.com

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Больные раком, которые испытывают симптомы депрессии, могут улучшить свое психическое здоровье, пройдя терапию и изменив образ жизни.Пациенты, а также их врачи, должны помнить, что психическое здоровье так же важно, как и физическое, отмечают авторы исследования. "Вполне понятно, что лечение рака в первую очередь сосредоточено на ремиссии заболевания", - говорит терапевт из Нью-Йорка Рейчел Рус Покорни (Rachel Roos Pokorney). Она была одним из составителей пособия для пациентов, опирающегося на рекомендации Американского онкологического общества и Национального института психического здоровья.Авторы отмечают, что физическая активность, здоровое питание, а также социальное взаимодействие могут помочь организму бороться с болезнью, улучшить настроение и уменьшить стресс. Кроме того, терапевтические методы, такие как лекарственная терапия, группы поддержки и индивидуальная терапии, также могут помочь.Результаты исследования были опубликованы в журнале «JAMA Oncology».