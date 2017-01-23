Трамп собирается ослабить государственное регулирование

Фото: AmericaRU.com
Он заявил, что сократит корпоративные налоги и уменьшит контроль со стороны правительства. На встрече присутствовали генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk), генеральный директор Under Armour Кевин Планк (Kevin Plank) и другие. Ранее Трамп написал в Твиттере, что у него была напряженная неделя и в настоящее время он планирует сосредоточиться на рабочих местах и национальной безопасности. Кроме того, он отметил, что собирается встретиться с руководителями крупных компаний, как Маск и Планк, для обсуждения производства в Америке.
Трамп обратился к бизнес-лидерам с обещанием сократить налоги как для среднего класса, так и для компаний. "Теперь у нас будут нормы. Ни одна страна не сравнится с нами по быстроте, качеству и справедливости, а также защите граждан. Мы думаем, что сможем снизить государственное регулирование на 75 процентов. Может быть, больше", - сказал он.
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