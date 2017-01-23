В Китае обнаружили ископаемое гигантской выдры

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Окаменелости древней вымершей выдры, которая сейчас считается крупнейшей из когда-либо живших на Земле, были обнаружены в шахте в китайской провинции Юньнань. Уникальность находки заключается в том, что ученым удалось собрать почти полный череп. "Уникальность открытия состоит в том, что нам удалось обнаружить череп, зубы, челюсти и некоторые другие части скелета животного. Действительно очень редко удается найти практически невредимый череп", - говорит автор исследования Дениз Су (Denise Su), глава кафедры палеоботаники и палеоэкологии из Кливлендского музея естественной истории.
По словам ученых, у выдры была большая и сильная челюсть, и, вероятно, она питалась моллюсками. Новый вид Siamogale melilutra относится к древней ветви, которая до сих пор была известна лишь по находкам отдельных зубов в Таиланде. Результаты исследования были опубликованы в журнале «The Journal of Systematic Paleontology».
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