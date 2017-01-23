В России экс-милиционер рассказал, зачем совершал ритуальные убийства на кладбище

Фото: AmericaRU.com
Отметим, что бывший полицейский, по данным следствия, совершил 4 религиозных убийства и одно заказное в городе Екатеринбурге. «После убийств бездомных на кладбище Верхней Пышмы бывший милиционер закапывал тела своих жертв и выжидал определенный срок. Потом выкапывал и совершал некие ритуалы, пытаясь «оживить» убитых и превратить их в зомби», - рассказали журналисты.
Из-за таких показаний, по данным источника, убийца был признан судом невменяемым и отправлен на принудительное лечение.
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