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Главная страница → Раздел: В миреВ России экс-милиционер рассказал, зачем совершал ритуальные убийства на кладбище
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В России экс-милиционер рассказал, зачем совершал ритуальные убийства на кладбище


В России экс-милиционер рассказал, зачем совершал ритуальные убийства на кладбище
Фото: AmericaRU.com
В России серийного убийцу признали невменяемым после его слов о желании создать «армию зомби». Об этом сообщило издание 66.ru, ссылаясь на информированные источники.

Отметим, что бывший полицейский, по данным следствия, совершил 4 религиозных убийства и одно заказное в городе Екатеринбурге. «После убийств бездомных на кладбище Верхней Пышмы бывший милиционер закапывал тела своих жертв и выжидал определенный срок. Потом выкапывал и совершал некие ритуалы, пытаясь «оживить» убитых и превратить их в зомби», - рассказали журналисты.

Из-за таких показаний, по данным источника, убийца был признан судом невменяемым и отправлен на принудительное лечение.

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