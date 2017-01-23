Обладатель 45-сантиметрового достоинства отказывается от операции

Фото: AmericaRU.com
Доктор Хесус Гонсалес заявляет, что мужчина обладает таким достоинством не от природы. «Он был одержим увеличением длины. С подросткового возраста он расширял орган и растягивал с помощью весов», - отмечает врач. Очевидно, что Кабрера перестарался, и теперь размеры мешают ему нормально жить.
Медики пытались убедить его пройти операцию, чтобы вступать в отношения и иметь детей, однако Кабрера отказался. Он захотел остаться рекордсменом, хотя и лишенным возможностей обычного мужчины.
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