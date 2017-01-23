Обладатель 45-сантиметрового достоинства отказывается от операции

23 января 2017 года, 16:45

Фото: AmericaRU.com

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Житель Мексики, 54-летний Роберто Эскивель Кабрера (Roberto Esquivel Cabrera) из Сальтильо, оказался обладателем самого большого мужского достоинства в мире. Размеры его органа достигает 45 сантиметров. Как сообщает The Daily Mail, мужчина отказывается от операции по уменьшению.Доктор Хесус Гонсалес заявляет, что мужчина обладает таким достоинством не от природы. «Он был одержим увеличением длины. С подросткового возраста он расширял орган и растягивал с помощью весов», - отмечает врач. Очевидно, что Кабрера перестарался, и теперь размеры мешают ему нормально жить.Медики пытались убедить его пройти операцию, чтобы вступать в отношения и иметь детей, однако Кабрера отказался. Он захотел остаться рекордсменом, хотя и лишенным возможностей обычного мужчины.