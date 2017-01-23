Эксперты: скрежетание зубами может привести к повреждению эмали и деформации челюсти

Фото: AmericaRU.com
Трение вредит эмали, оказывает давление на мышцы и ткани вокруг челюсти. В некоторых случаях хронический скрежет может привести к ломке зубов или их выпадению.
Стоматологи могут предложить использовать каппы для защиты зубов во время сна. Также помогает отказ от кофеина, газированных напитков, шоколада и спиртного, которые вредят эмали. Кроме того, после нескольких выпивок скрежетание зубами обычно усиливается.
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