Эксперты: скрежетание зубами может привести к повреждению эмали и деформации челюсти

23 января 2017 года, 16:05

Фото: AmericaRU.com

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Испытывает ли человек стресс или тревогу, иногда он может неосознанно начать скрежетать зубами. Также это происходит во время сна, и тогда человек может и вовсе не догадываться о своих действиях. Однако американские медики доказали, что скрежетание разрушает зубы и может привести к повреждению челюсти.Трение вредит эмали, оказывает давление на мышцы и ткани вокруг челюсти. В некоторых случаях хронический скрежет может привести к ломке зубов или их выпадению.Стоматологи могут предложить использовать каппы для защиты зубов во время сна. Также помогает отказ от кофеина, газированных напитков, шоколада и спиртного, которые вредят эмали. Кроме того, после нескольких выпивок скрежетание зубами обычно усиливается.