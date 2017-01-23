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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеЭксперты: скрежетание зубами может привести к повреждению эмали и деформации челюсти
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Эксперты: скрежетание зубами может привести к повреждению эмали и деформации челюсти


Эксперты: скрежетание зубами может привести к повреждению эмали и деформации челюсти
Фото: AmericaRU.com
Испытывает ли человек стресс или тревогу, иногда он может неосознанно начать скрежетать зубами. Также это происходит во время сна, и тогда человек может и вовсе не догадываться о своих действиях. Однако американские медики доказали, что скрежетание разрушает зубы и может привести к повреждению челюсти.

Трение вредит эмали, оказывает давление на мышцы и ткани вокруг челюсти. В некоторых случаях хронический скрежет может привести к ломке зубов или их выпадению.

Стоматологи могут предложить использовать каппы для защиты зубов во время сна. Также помогает отказ от кофеина, газированных напитков, шоколада и спиртного, которые вредят эмали. Кроме того, после нескольких выпивок скрежетание зубами обычно усиливается.
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