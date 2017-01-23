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Ограничение калорий может продлить жизнь


Ограничение калорий может продлить жизнь
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование университета Висконсина и Национального института по проблемам старения показало, что ограничение калорий может увеличить продолжительность жизни.

В эксперименте с участием приматов было доказано, что сокращение калорий действительно продлевает жизнь. Изначально эксперимент проводился на взрослых особях и не показал результативности. Однако когда ученые начали ограничивать калории у макак в более молодом возрасте, продолжительность жизни приматов выросла.

Четыре обезьяны дожили до 40 лет – это почти на 10 лет больше, чем средняя продолжительность у приматов этого вида.

Еще один вывод, к которому пришли специалисты университета Висконсина в эксперименте, - женщины менее подвержены негативному влиянию избыточного жира, чем мужчины.
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