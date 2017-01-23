Ограничение калорий может продлить жизнь

23 января 2017 года, 15:35

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование университета Висконсина и Национального института по проблемам старения показало, что ограничение калорий может увеличить продолжительность жизни.В эксперименте с участием приматов было доказано, что сокращение калорий действительно продлевает жизнь. Изначально эксперимент проводился на взрослых особях и не показал результативности. Однако когда ученые начали ограничивать калории у макак в более молодом возрасте, продолжительность жизни приматов выросла.Четыре обезьяны дожили до 40 лет – это почти на 10 лет больше, чем средняя продолжительность у приматов этого вида.Еще один вывод, к которому пришли специалисты университета Висконсина в эксперименте, - женщины менее подвержены негативному влиянию избыточного жира, чем мужчины.