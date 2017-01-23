Как защитить себя от фейковых новостей об изменении климата?

23 января 2017 года, 15:10

Фото: AmericaRU.com

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«Психологическая вакцина» может помочь людям разобраться, какие именно новости об изменении климата являются фейковыми. Эффективной стратегией психологи считают проверку фактов и обращение информации против самой себя.В исследовании, опубликованном в журнале Global Challenges, ученые говорят, что само предупреждение о наличии фейковых новостей по этой теме является способом остановить дезинформацию. Психологи отмечают, что знание о том, что новости могут быть ложными, заставляет людей тщательнее анализировать прочитанное и разбираться в фактах.В исследовании приняло участие 2 тысячи американцев. Среди тех, кто не получил «психологическую прививку», предупреждение, количество поверивших в обман оказалось больше.