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Главная страница → Раздел: ПрогрессКак защитить себя от фейковых новостей об изменении климата?
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Как защитить себя от фейковых новостей об изменении климата?


Как защитить себя от фейковых новостей об изменении климата?
Фото: AmericaRU.com
«Психологическая вакцина» может помочь людям разобраться, какие именно новости об изменении климата являются фейковыми. Эффективной стратегией психологи считают проверку фактов и обращение информации против самой себя.

В исследовании, опубликованном в журнале Global Challenges, ученые говорят, что само предупреждение о наличии фейковых новостей по этой теме является способом остановить дезинформацию. Психологи отмечают, что знание о том, что новости могут быть ложными, заставляет людей тщательнее анализировать прочитанное и разбираться в фактах.

В исследовании приняло участие 2 тысячи американцев. Среди тех, кто не получил «психологическую прививку», предупреждение, количество поверивших в обман оказалось больше.
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