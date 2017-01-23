Сублимированные продукты, один туалет на всех. Шесть человек имитируют жизнь под куполом на Марсе

Фото: AmericaRU.com
Для имитации пребывания на Марсе была тщательно отобрана команда исследователей. Миссия стартовала в прошлый четверг. Ее главная цель – выявить психологические трудности в закрытом формате проживания во время полета на Марс. Под искусственным куполом остаются 4 мужчин и 2 женщины. Сам купол выполнен в футуристическом стиле с белыми стенами. Покрытое винилом убежище в жерле вулкана охватывает 110 квадратных метров – это размер небольшого дома с двумя спальнями.
Эта программа направлена на подготовку астронавтов к полету на Красную планету, который должен состояться в ближайшие 20 лет.
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