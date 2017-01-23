Марш женщин обрушил мобильные сети в Вашингтоне

Фото: AmericaRU.com
Беспроводные сети и мобильная связь практически не работали в течение всего воскресенья. Кроме того, что жителям Вашингтона и участницам марша было трудно заходить в интернет, также было сложно отправлять и получать текстовые сообщения. По этой причине людям не удалось включить потоковое видео в Facebook во время выступлений Глории Стейнем, Мадонны и других активисток.
Сбои произошли, несмотря на то, что четыре основных оператора - AT & T, Verizon, Sprint и T-Mobile - заранее готовились к инаугурации Трампа и должны были без проблем работать с притоком людей. Однако они все же не справились с нагрузкой.
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