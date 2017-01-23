Девочки-скауты празднуют 100-летнюю годовщину продаж печенья

23 января 2017 года, 13:50

Фото: AmericaRU.com

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Американские девочки-скауты вот уже 100 лет продают печенье. Эту знаменательную дату отмечают многие участницы скаутского движения по всей Америке.Продавать печенье считается второй любимой вещью скаутов – после катания на лошадях. Одна из трех самых успешных в продаже печенья скаутов Америки Элизабет Шмидт (Elizabeth Schmidt) живет в Оклахоме. Она и ее подруги из Отряда 3306 используют деньги, полученные от продаж, на оплату пребывания в летнем лагере E-ko-Вах.Чтобы получить возможность провести лето в скаутском лагере, девочкам приходится действительно тяжело работать. В любую погоду, в снег и ветер, они ходят от двери к двери, предлагая печенье. Элизабет в прошлом году удалось продать 3600 коробок печенья.