Девочки-скауты празднуют 100-летнюю годовщину продаж печенья

Фото: AmericaRU.com
Продавать печенье считается второй любимой вещью скаутов – после катания на лошадях. Одна из трех самых успешных в продаже печенья скаутов Америки Элизабет Шмидт (Elizabeth Schmidt) живет в Оклахоме. Она и ее подруги из Отряда 3306 используют деньги, полученные от продаж, на оплату пребывания в летнем лагере E-ko-Вах.
Чтобы получить возможность провести лето в скаутском лагере, девочкам приходится действительно тяжело работать. В любую погоду, в снег и ветер, они ходят от двери к двери, предлагая печенье. Элизабет в прошлом году удалось продать 3600 коробок печенья.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
- Марш женщин обрушил мобильные сети в Вашингтоне →
- Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке упала до 4,09 процентов →
- Samsung называет причину взрывов Galaxy Note 7 →
- Марк Цукерберг судится с мертвыми гавайцами →
- Western Union заплатит 586 миллионов долларов штрафа за поддержку мошенничества →
- Безработица в США упала до самого низкого уровня за последние 43 года →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108683
http://www.americaru.com/news/108683