Американский прокат возглавил фильм о человеке с 24 личностями

23 января 2017 года, 13:20

Фото: AmericaRU.com

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В эти выходные кинопрокат в США возглавил фильм «Сплит» о человеке, имеющем 24 личности. Триллер М. Найта Шьямалана (M. Night Shyamalan), автора «Шестого чувства», собрал 50 миллионов долларов.На втором месте оказался сиквел боевика «Три икса» - Вин Дизель в образе Ксандера Кейджа вернулся на экраны. Этот фильм получил кассу в 20 миллионов долларов. Третье место осталось за биографической драмой «Основатель» с Майклом Китоном – 3,8 миллионов в прокате.Продолжают зарабатывать кассу «Ла Ла Лэнд» и «Скрытые фигуры». Прибыль первого в общей сложности достигла на американском рынке 84 миллиона долларов.