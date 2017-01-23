Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:19 am | Чикаго 5:19 am | Сан-Франциско 3:19 am
Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесАмериканский прокат возглавил фильм о человеке с 24 личностями
Культура/Шоу-бизнес
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Американский прокат возглавил фильм о человеке с 24 личностями


Американский прокат возглавил фильм о человеке с 24 личностями
Фото: AmericaRU.com
В эти выходные кинопрокат в США возглавил фильм «Сплит» о человеке, имеющем 24 личности. Триллер М. Найта Шьямалана (M. Night Shyamalan), автора «Шестого чувства», собрал 50 миллионов долларов.

На втором месте оказался сиквел боевика «Три икса» - Вин Дизель в образе Ксандера Кейджа вернулся на экраны. Этот фильм получил кассу в 20 миллионов долларов. Третье место осталось за биографической драмой «Основатель» с Майклом Китоном – 3,8 миллионов в прокате.

Продолжают зарабатывать кассу «Ла Ла Лэнд» и «Скрытые фигуры». Прибыль первого в общей сложности достигла на американском рынке 84 миллиона долларов.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108681
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Туризм и отдых
Аренда авто. Самые низкие цены в Майами! Аренда авто. Самые низкие цены в Майами!
Раздел: Квартиры - продам
2-х-комнатная квартира в центре Майами 2-х-комнатная квартира в центре Майами
Раздел: Адвокаты
Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско
Раздел: Квартиры - сдам
Сдам квартиру 2/2 на Sunny Isles Beach Сдам квартиру 2/2 на Sunny Isles Beach
Раздел: Квартиры - продам
Просторные апартаменты на острове Ки-Бискейн (Флорида) Просторные апартаменты на острове Ки-Бискейн (Флорида)
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом Ищу работу массажистом
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus