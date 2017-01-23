Американский прокат возглавил фильм о человеке с 24 личностями

Фото: AmericaRU.com
На втором месте оказался сиквел боевика «Три икса» - Вин Дизель в образе Ксандера Кейджа вернулся на экраны. Этот фильм получил кассу в 20 миллионов долларов. Третье место осталось за биографической драмой «Основатель» с Майклом Китоном – 3,8 миллионов в прокате.
Продолжают зарабатывать кассу «Ла Ла Лэнд» и «Скрытые фигуры». Прибыль первого в общей сложности достигла на американском рынке 84 миллиона долларов.
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