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В Крыму сотрудник зоопарка скончался после нападения львов


В Крыму сотрудник зоопарка скончался после нападения львов
Фото: AmericaRU.com
В аннексированном Крыму сотрудник Парка львов «Тайган» скончался после нападения хищников. Об этом сообщило издание «Крым.Реалии».

По факту гибели мужчины российская полиция уже возбудила уголовное дело. «Следователи» устанавливают обстоятельства произошедшего.

Примечательно, что руководство парка утверждает, что мужчина не имел доступа к хищникам и был покусан не львами, а обычными собаками.

«Они не хотели огласки, что моего мужа покусал их зверь. Хотели замять это дело, но я буду добиваться наказания для виновных в его смерти», - прокомментировала это сообщение супруга погибшего.

Отметим, что сафари-парк «Тайган» находится в крымском городе Белогорске. В нём содержится около 70 львов, а также другие животные (медведи, тигры, леопарды, ягуары, пумы, жирафы, верблюды, обезьяны, многочисленные парнокопытные и птицы).
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