В Крыму сотрудник зоопарка скончался после нападения львов

Фото: AmericaRU.com
По факту гибели мужчины российская полиция уже возбудила уголовное дело. «Следователи» устанавливают обстоятельства произошедшего.
Примечательно, что руководство парка утверждает, что мужчина не имел доступа к хищникам и был покусан не львами, а обычными собаками.
«Они не хотели огласки, что моего мужа покусал их зверь. Хотели замять это дело, но я буду добиваться наказания для виновных в его смерти», - прокомментировала это сообщение супруга погибшего.
Отметим, что сафари-парк «Тайган» находится в крымском городе Белогорске. В нём содержится около 70 львов, а также другие животные (медведи, тигры, леопарды, ягуары, пумы, жирафы, верблюды, обезьяны, многочисленные парнокопытные и птицы).
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