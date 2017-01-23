United Continental посадила несколько внутренних рейсов из-за ошибки компьютерной системы

23 января 2017 года, 12:55

Фото: AmericaRU.com

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Американская авиакомпания United Continental вынуждена была посадить несколько самолетов, работающих на внутренних рейсах, из-за сбоя компьютерной системы.По заявлению Мэдди Кинг (Maddie King), представителя перевозчика, проблемы была устранена, полеты возобновлены. Но могут возникнуть дополнительные задержки из-за ситуации, которая возникла в воскресенье.Третий по величине перевозчик США остановил полеты около 5:30 часов вечера в воскресенье. Рейсы были возобновлены около 8 вечера. Всего было остановлено 480 рейсов – 26% всех ежедневных полетов компании. Это самый значительный сбой в компьютерной системе американских авиакомпании за последнее время.