United Continental посадила несколько внутренних рейсов из-за ошибки компьютерной системы

Фото: AmericaRU.com
По заявлению Мэдди Кинг (Maddie King), представителя перевозчика, проблемы была устранена, полеты возобновлены. Но могут возникнуть дополнительные задержки из-за ситуации, которая возникла в воскресенье.
Третий по величине перевозчик США остановил полеты около 5:30 часов вечера в воскресенье. Рейсы были возобновлены около 8 вечера. Всего было остановлено 480 рейсов – 26% всех ежедневных полетов компании. Это самый значительный сбой в компьютерной системе американских авиакомпании за последнее время.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- В торговом центре Сан-Антонио открыли стрельбу. Один человек погиб, несколько ранены →
- Полиция арестовала мужчину, угнавшего автомобиль с детьми внутри →
- Во Флориде обстреляли пятерых человек, среди которых был 6-летний мальчик →
- В результате торнадо на юго-востоке США погибли 18 человек →
- В Миссисипи торнадо убило 4 человека →
- Наркобарон Эль Чапо не признал себя виновным →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108677
http://www.americaru.com/news/108677