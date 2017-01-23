В торговом центре Сан-Антонио открыли стрельбу. Один человек погиб, несколько ранены

Фото: AmericaRU.com
Нападавшие пытались ограбить ювелирный магазин Kay Jewelers, сообщает местная полиция. Грабители собирались скрыться, пробежав через толпу посетителей торгового центра, и наткнулись на двоих мужчин. Один из подозреваемых открыл огонь, ранив человека. Другой посетитель центра, как оказалось, имел лицензию носить с собой оружие, и открыл ответный огонь. Он ранил одного из грабителей, но был убит на месте.
Второй грабитель убежал через торговый центр, ранив мужчину и женщину. Он был задержан, пытаясь уехать на похищенном автомобиле. Его арестовали в 10 км к юго-востоку от Конверса.
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