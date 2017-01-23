Побег Януковича в РФ организовал российский спецназ

Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
По данным свидетеля, являющегося представителем госохраны, побег Януковича и его ближайшего окружения из Украины был осуществлен российскими силовиками, а именно спецназом. «Перед выездом Кобзарь (начальник охраны Януковича – ред.) приказал всем сдать мобильные телефоны. Примерно в 2:00 23.02.14 мы выехали в поле. У города Бердянск. Увидели свет фар автомобилей, три вертолета, бортовые номера не видел, только разглядел красную звезду на одном из них. Кобзарь предоставил приказ загрузиться в эти вертолеты. Полет продолжался около часа, и мы осуществили приземление на неизвестный мне аэродром. Выгрузили вещи. И неизвестные мужчины, как потом выяснилось российские военные увезли нас отдохнуть в вагончик неподалеку взлетной полосы. Там мы немного отдохнули до утра. Утром нам сообщили, что надо собираться. Мы подъехали к самолету типа АН-26. На борту самолета уже находились Янукович, Полежай, Захарченко, Пшонка, Кобзарь и неизвестная группа лиц. 10 вооруженных мужчин», - рассказал свидетель, отметив, что российские военные переправили их с Януковичем в Крым на военную базу ВС РФ.
Уже после этого Янукович вместе с подельниками был доставлен на территорию России.
Отметим, что в Украине Виктор Янукович объявлен в розыск по подозрению в государственной измене.
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