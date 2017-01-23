ОБСЕ предупредила об угрозе химического загрязнения Донбасса

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
«Хранилище химических отходов фенольного завода в подконтрольном Киеву селе Новгородское зажато между позициями сторон на расстоянии в 400 метров… В худшем случае, вся Донецкая область будет загрязнена», - предупредил Хуг, подчеркнув критическую необходимость прекращения обстрелов и отводе сторон конфликта с данного района.
Отметим, что ранее об этой проблеме сообщила украинская группа Информационное Сопротивление. Представитель организации Дмитрий Тымчук предупредил о критических повреждениях на дамбе Дзержинского фенольного завода, прорыв которого грозит экологической катастрофой для жителей Донбасса. В частности, упоминалась возможность схождения ядовитого селевого потока, образования токсичного облака, заражения реки Кривой Торец и гибели людей.
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