Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке упала до 4,09 процентов

23 января 2017 года, 11:03

Фото: AmericaRU.com

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Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам в США снижается третью неделю подряд после девятинедельного увеличения.На этой неделе средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке снизилась до среднего уровня 4,09 процентов. На прошлой неделе она составляла 4,12 процента, а год назад - 3,81 процента. Средняя фиксированная процентная ставка по 15-летней ипотеке снизилась до 3,34 процента, по сравнению с 3,37 процентами на прошлой неделе. Средняя фиксированная процентная ставка по 5-летней ипотеке составляет 3,21 процента. Она была на уровне 3,23 процентов неделю назад.Ставки по ипотечным кредитам выросли в течение нескольких недель после того, как Дональд Трамп (Donald Trump) был избран президентом. Министерство труда сообщило, что индекс потребительских цен вырос на 0,3 процента в прошлом месяце, по сравнению с увеличением на 0,2 процента в ноябре.