Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке упала до 4,09 процентов

Фото: AmericaRU.com
На этой неделе средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке снизилась до среднего уровня 4,09 процентов. На прошлой неделе она составляла 4,12 процента, а год назад - 3,81 процента. Средняя фиксированная процентная ставка по 15-летней ипотеке снизилась до 3,34 процента, по сравнению с 3,37 процентами на прошлой неделе. Средняя фиксированная процентная ставка по 5-летней ипотеке составляет 3,21 процента. Она была на уровне 3,23 процентов неделю назад.
Ставки по ипотечным кредитам выросли в течение нескольких недель после того, как Дональд Трамп (Donald Trump) был избран президентом. Министерство труда сообщило, что индекс потребительских цен вырос на 0,3 процента в прошлом месяце, по сравнению с увеличением на 0,2 процента в ноябре.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
- Samsung называет причину взрывов Galaxy Note 7 →
- Марк Цукерберг судится с мертвыми гавайцами →
- Western Union заплатит 586 миллионов долларов штрафа за поддержку мошенничества →
- Безработица в США упала до самого низкого уровня за последние 43 года →
- Apple в 2017 году выпустит сразу три планшета →
- В США органическую курятину будут проверять больше, чем обычную →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108669
http://www.americaru.com/news/108669