Наука стресса

23 января 2017 года, 10:48

Фото: AmericaRU.com

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Все мы испытываем стресс, даже самый, казалось бы, спокойный человек. Однако нам стоит избегать его, как будто это какое-то нездоровое питание. Тем не менее, подобно еде, есть положительный и отрицательный стресс - и даже отрицательный стресс может оказаться полезным.Положительный стресс, который обычно называют "эустрессом", может быть вызван радостными эмоциями, такими как поощрение и планирование свадьбы. Отрицательный стресс, также известный как "дистресс", как правило, возникает при проблемах на работе или в школе, в личной жизни или из-за смерти близкого человека. Стресс появляется из двух источников: внешних (работа, личные отношения), которые вы не можете контролировать, и внутренних (ожидание предстоящих событий, страхи, память и сон).Как избавиться от стресса?1. Займитесь физической активностью, что принесет пользу и общему состоянию здоровья.2. Правильно питайтесь. Постарайтесь ограничить кофеин, так как он может негативно повлиять на уровень кортизола, гормона стресса. Старайтесь не пропускать приемы пищи, которые также могут увеличить уровень кортизола.3. Ограничьте потребление алкоголя.4. Найдите хобби.