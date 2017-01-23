Полиция арестовала мужчину, угнавшего автомобиль с детьми внутри

23 января 2017 года, 10:30

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/108665

Сотрудники правоохранительных органов арестовали подозреваемого в угоне автомобиля, в котором находились дети. Как передает CBS Baltimore, детей нашли вскоре после инцидента.По словам стражей порядка, они арестовали 37-летнего рецидивиста Джона Боулинга (John Bowling). Отец похищенных детей Эрик О`Нил (Eric O’Neill), сказал, что он думал, что никогда больше их не увидит. "Я был по-настоящему убит горем. Так как мужчины никогда не плачут, плакало мое сердце", - признался он.Боулинг угнал автомобиль, когда мать детей выгружала вещи из транспортного средства. В машине остались два мальчика в возрасте 4 лет и 19 месяцев. Ключи женщина непредусмотрительно оставила в замке зажигания. Видео с камер видеонаблюдения показало, как вор сел в автомобиль и поехал. По словам полиции, они нашли детей в нескольких кварталах о того места, где произошла кража. Они были в порядке.