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Главная страница → Раздел: События/СкандалыПолиция арестовала мужчину, угнавшего автомобиль с детьми внутри
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Полиция арестовала мужчину, угнавшего автомобиль с детьми внутри


Полиция арестовала мужчину, угнавшего автомобиль с детьми внутри
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов арестовали подозреваемого в угоне автомобиля, в котором находились дети. Как передает CBS Baltimore, детей нашли вскоре после инцидента.

По словам стражей порядка, они арестовали 37-летнего рецидивиста Джона Боулинга (John Bowling). Отец похищенных детей Эрик О`Нил (Eric O’Neill), сказал, что он думал, что никогда больше их не увидит. "Я был по-настоящему убит горем. Так как мужчины никогда не плачут, плакало мое сердце", - признался он.

Боулинг угнал автомобиль, когда мать детей выгружала вещи из транспортного средства. В машине остались два мальчика в возрасте 4 лет и 19 месяцев. Ключи женщина непредусмотрительно оставила в замке зажигания. Видео с камер видеонаблюдения показало, как вор сел в автомобиль и поехал. По словам полиции, они нашли детей в нескольких кварталах о того места, где произошла кража. Они были в порядке.
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