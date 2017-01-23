В Индии поезд сошел с рельс: 39 человек погибли

23 января 2017 года, 10:14

Фото: AmericaRU.com

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В результате схода с рельс пассажирского поезда на юго-востоке Индии погибли, по меньшей мере, 39 человек. Кроме того, ранения получили более 60 человек. Авария, которая произошла недалеко от станции Кунеру в штате Андхра-Прадеш, является последней в ряде смертельных катастроф на индийской железной дороге.С рельс сошли локомотив и семь вагонов поезда. "Мои соболезнования семьям, которые потеряли близких", - сказал главный министр Андхра-Прадеша Чандрабабу Наиду (Chandrababu Naidu). По его словам, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование причин инцидента.Следователи не исключают, что авария не была случайностью. Как сообщает Reuters, она произошла в регионе, где часто действуют повстанцы-маоисты. "Мы примем строгие меры против того, кто стоит за этим. Мы не пощадим никого, кто ответственен за происшествие", - сказал министр Суреш Прабху (Suresh Prabhu).