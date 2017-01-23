В Индии поезд сошел с рельс: 39 человек погибли

Фото: AmericaRU.com
С рельс сошли локомотив и семь вагонов поезда. "Мои соболезнования семьям, которые потеряли близких", - сказал главный министр Андхра-Прадеша Чандрабабу Наиду (Chandrababu Naidu). По его словам, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование причин инцидента.
Следователи не исключают, что авария не была случайностью. Как сообщает Reuters, она произошла в регионе, где часто действуют повстанцы-маоисты. "Мы примем строгие меры против того, кто стоит за этим. Мы не пощадим никого, кто ответственен за происшествие", - сказал министр Суреш Прабху (Suresh Prabhu).
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- В России военный избил ребёнка, кинувшего снежок в его машину →
- Спецслужбы США расследовали контакты команды Трампа с Кремлём, - СМИ →
- Сенаторы США работают над законопроектом, который не позволит Трампу снять санкции с РФ →
- В результате взрыва на рынке Пакистана погибли, по меньшей мере, 20 человек →
- «Хабаровским живодёркам» выдвинули окончательные обвинения →
- Кандидат в министры финансов США рассказал об условиях снятия санкций с России →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108663
http://www.americaru.com/news/108663