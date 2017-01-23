Во Флориде обстреляли пятерых человек, среди которых был 6-летний мальчик

Фото: AmericaRU.com
Представитель полиции Бойнтон-Бич Стефани Слейтер (Stephanie Slater) рассказала, что четверо из жертв – взрослые. По ее словам, пятеро человек были доставлены в местные больницы и, к счастью, ни одна из травм не считается опасной для жизни. Стражи порядка получили вызов около 4 часов дня. В настоящее время ведется расследование произошедшего.
"Это ужасно, что пострадал 6-летний ребенок. У меня самого растут двое детей", - сказал сосед Роберт Бресет, чей 11-летний сын стал свидетелем инцидента. "Я услышал несколько выстрелов, совершаемых с очень высокой скоростью", - рассказал мальчик. По его словам, он увидел, что люди в автомобиле были в масках.
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