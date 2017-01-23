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В результате торнадо на юго-востоке США погибли 18 человек


В результате торнадо на юго-востоке США погибли 18 человек
Фото: AmericaRU.com
В воскресенье серия яростных штормов пронеслась по юго-востоку США, в результате чего в Джорджии погибли, по меньшей мере, 14 человек. Кроме того, непогода разрушила дома, свалила деревья и повредила линии электропередачи. Еще 4 человека погибли в Миссисипи.

Число жертв не является окончательным, так как торнадо обрушилось и на другие штаты - Техас, Алабаму, Луизиану и Флориду. Как сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям Джорджии, в округе Кук погибли семеро человек, трое в округе Дауэрти и еще двое в округах Брукс и Берриен.

По словам представителя агентства Кэтрин Хауден (Catherine Howden), по меньшей мере, 23 человека получили ранения. "Мы сотрудничаем с местными сотрудниками правоохранительных органов, чтобы оценить ситуацию", - сказала она. Губернатор Джорджии Натан Дил (Nathan Deal) объявил чрезвычайное положение в семи округах штата.
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