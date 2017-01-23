В России военный избил ребёнка, кинувшего снежок в его машину

Фото: AmericaRU.com
Инцидент произошел ещё 19 января. «Со слов детей, они играли в снежки в районе проспекта Победы дом 61, когда там проезжал мужчина на внедорожнике. Один из детей попал снежным комком в проезжавший автомобиль. Он остановился, из него вышел мужчина в военной форме и ударил подростка в лицо», - рассказали следователи, отметив, что после этого мужчина уехал. Примечательно, что военный на этом не успокоился. Встретив патрульных полицейских, он пожаловался им и попросил разобраться с детьми.
Ребёнок, к счастью, не сильно пострадал. Мужчина всего лишь разбил ему нос.
Тем не менее, по данному делу полицейскими ведётся проверка. Агрессивный военный подан в розыск.
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