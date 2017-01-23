Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:49 am | Чикаго 3:49 am | Сан-Франциско 1:49 am
Главная страница → Раздел: В миреВ России военный избил ребёнка, кинувшего снежок в его машину
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В России военный избил ребёнка, кинувшего снежок в его машину


В России военный избил ребёнка, кинувшего снежок в его машину
Фото: AmericaRU.com
В российском городе Петропавловске-Камчатском полиция разыскивает военного, который избил 14-летнего мальчика из-за снежка, попавшего в его машину. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на местное управление МВД.

Инцидент произошел ещё 19 января. «Со слов детей, они играли в снежки в районе проспекта Победы дом 61, когда там проезжал мужчина на внедорожнике. Один из детей попал снежным комком в проезжавший автомобиль. Он остановился, из него вышел мужчина в военной форме и ударил подростка в лицо», - рассказали следователи, отметив, что после этого мужчина уехал. Примечательно, что военный на этом не успокоился. Встретив патрульных полицейских, он пожаловался им и попросил разобраться с детьми.

Ребёнок, к счастью, не сильно пострадал. Мужчина всего лишь разбил ему нос.

Тем не менее, по данному делу полицейскими ведётся проверка. Агрессивный военный подан в розыск.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108657
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Перевозки
Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю) Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю)
Раздел: Услуги
Русскоговорящий Риэлтор в Майами Анна Зайцева Русскоговорящий Риэлтор в Майами Анна Зайцева
Раздел: Квартиры - продам
Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000 Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ). Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ).
Раздел: Животные
Продаются котята Scottish fold and straight Продаются котята Scottish fold and straight
Раздел: Ищу работу
Ищу работу домработницы с проживанием Ищу работу домработницы с проживанием
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus