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Главная страница → Раздел: УкраинаНеуважение к украинскому языку может стать уголовным преступлением
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Неуважение к украинскому языку может стать уголовным преступлением


Неуважение к украинскому языку может стать уголовным преступлением
Фото: AmericaRU.com
В Верховную Раду Украины на рассмотрение был внесён законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за неуважение к украинскому языку. С документом можно ознакомится на официальном сайте ВР.

«Функционирования украинского языка как государственного в Украине полностью утратило свое регулирование и защиту. Отсутствие законодательства, обеспечивающего функционирование и защиту украинского языка как государственного, является угрозой для прав и свобод человека в Украине, национальной безопасности и территориальной целостности государства», - говорится в пояснении к документу.

Его создатели предлагают узаконить ряд инициатив для защиты украинского языка, в частности, ввести уголовную ответственность за публичное его унижение. Кроме того, законодатели предлагают сделать обязательным знание украинского языка для украинских чиновников всех рангов, а также тех, кото хочет получить украинское гражданство.

«При этом каждый гражданин Украины свободен в выборе языка или языков в частном общении», - уточнили создатели закона.
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