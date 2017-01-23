Россия частично выводит войска с Донбасса, - Кива

Фото: AmericaRU.com / mvs.gov.ua
«Сейчас Россия отводит частично свои войска. Она начала, и это движение есть… Тенденция сегодняшняя, ее ощущают, и разведка отчетливо сегодня говорит, то, что сейчас российские войска постепенно отходят на территорию России», - рассказал Кива, отметив, что есть также определённые признаки того, что Москва ослабляет свой контроль за оккупированной территорией.
Несмотря на это, заверил представитель МВД, полностью уходить с Донбасса Россия не планирует. «За последнее время она (РФ) так хорошо построила логистику, что при начале наступления ВСУ, или если будет политическая или отдельная воля, они точно так же нарастят свое присутствие», - предупредил он.
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