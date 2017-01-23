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Главная страница → Раздел: УкраинаРоссия частично выводит войска с Донбасса, - Кива
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Россия частично выводит войска с Донбасса, - Кива


Россия частично выводит войска с Донбасса, - Кива
Фото: AmericaRU.com / mvs.gov.ua
Россия постепенно сокращает военное присутствие на оккупированном Донбассе. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил советник министра внутренних дел Украины Илья Кива, передаёт издание «Гордон».

«Сейчас Россия отводит частично свои войска. Она начала, и это движение есть… Тенденция сегодняшняя, ее ощущают, и разведка отчетливо сегодня говорит, то, что сейчас российские войска постепенно отходят на территорию России», - рассказал Кива, отметив, что есть также определённые признаки того, что Москва ослабляет свой контроль за оккупированной территорией.

Несмотря на это, заверил представитель МВД, полностью уходить с Донбасса Россия не планирует. «За последнее время она (РФ) так хорошо построила логистику, что при начале наступления ВСУ, или если будет политическая или отдельная воля, они точно так же нарастят свое присутствие», - предупредил он.

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