Спецслужбы США расследовали контакты команды Трампа с Кремлём, - СМИ

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По данным журналистов, американские спецслужбы (ФБР, ЦРУ, АНБ и прочие) в ходе расследования пытались «установить характер контактов Флинна с представителями России и выяснить, проводились ли такие контакты в нарушение закона».
Особое внимание спецслужбы уделили телефонному разговору, состоявшемуся 29 декабря прошлого года между помощником Трампа по вопросам национальной безопасности Майклом Флинном и послом РФ в США Сергеем Кисляковым. Дело в том, что в этот день американские власти приняли решение о расширении санкций против РФ, но ещё не объявили об этом. Из-за этого возникли подозрения, что Флинн предупредил россиян о новых ограничениях. И Кремль и команда Трампа данные обвинения категорически отрицают.
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