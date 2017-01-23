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Главная страница → Раздел: В миреСпецслужбы США расследовали контакты команды Трампа с Кремлём, - СМИ
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Спецслужбы США расследовали контакты команды Трампа с Кремлём, - СМИ


Спецслужбы США расследовали контакты команды Трампа с Кремлём, - СМИ
Фото: AmericaRU.com
Спецслужбы США провели тщательное расследование многочисленных контактов представителей американского президента Дональда Трампа с российскими властями. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, передаёт ТАСС.

По данным журналистов, американские спецслужбы (ФБР, ЦРУ, АНБ и прочие) в ходе расследования пытались «установить характер контактов Флинна с представителями России и выяснить, проводились ли такие контакты в нарушение закона».

Особое внимание спецслужбы уделили телефонному разговору, состоявшемуся 29 декабря прошлого года между помощником Трампа по вопросам национальной безопасности Майклом Флинном и послом РФ в США Сергеем Кисляковым. Дело в том, что в этот день американские власти приняли решение о расширении санкций против РФ, но ещё не объявили об этом. Из-за этого возникли подозрения, что Флинн предупредил россиян о новых ограничениях. И Кремль и команда Трампа данные обвинения категорически отрицают.

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