Сенаторы США работают над законопроектом, который не позволит Трампу снять санкции с РФ

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«Если мы отменим санкции, то это станет сигналом для России продолжать вмешиваться в наши выборы и делать другие плохие вещи. Таким же сигналом это станет и для Китая с Ираном. И это ужасно. Так что я надеюсь, что этот закон найдёт поддержку у обеих партий (Конгресса)», - заявил Шумер.
Сенатор Маккейн, со своей стороны, высказался ещё более резко. «Нам нужно больше санкций против России, мы не должны их ослаблять… Если мы не сможем удерживать и усиливать их, то это будет стимулом для (президента РФ) Владимира Путина, являющегося военным преступником», - заявил американец.
Отметим, что президент США Дональд Трамп в последнее время неоднократно заявлял о намерении снять санкции с России «в обмен на хорошие сделки» с президентом Путиным.
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