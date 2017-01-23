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В Украине предотвратили покушение на народного депутата


В Украине предотвратили покушение на народного депутата
Фото: AmericaRU.com / mvs.gov.ua
В Украине было предотвращено покушение на народного депутата и советника главы МВД Украины Антона Геращенко, организованное российскими спецслужбами. Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грыцак, передаёт пресс-служба ведомства.

По данным Грыцака, непосредственный организатор покушения – уроженец России, в прошлом активно участвовавший в конфликте на Донбассе на стороне пророссийских группировок.

Находясь в российском городе Белгороде, он завербовал для совершения преступления двух граждан Украины, имеющих богатое криминальное прошлое (оба отбывали наказание на территории оккупированного Крыма). «19 декабря они приехали в Киев, где в течение недели вели активную разведку и наблюдение за объектом, отслеживали машины, которыми он передвигается. Отчеты они направляли своему куратору с соблюдением условий конспирации… Готовя убийство, злоумышленники несколько раз выезжали в РФ для получения дальнейших инструкций... Злоумышленники планировали взорвать автомобиль народного депутата. Запасным вариантом был взрыв на маршруте его движения. Были отработаны пути скорейшего отхода с места совершения преступления и побега в РФ», - рассказал Грыцак, отметив, что преступникам не удалось осуществить свои планы.

«В результате спецоперации они были задержаны с приведенным в готовность самодельным взрывным устройством вблизи жилья депутата», - заявил глава СБУ. С его слов, взрывчатка представляла собой «пластиковый контейнер с пластическим взрывчатым веществом весом около 400 граммов, сверхмощным неодымовым магнитом, электродетонатором и элементом питания». Привести её в действие наёмники планировали дистанционно, с помощью мобильного телефона.

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