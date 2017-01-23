В Украине предотвратили покушение на народного депутата

Фото: AmericaRU.com / mvs.gov.ua
По данным Грыцака, непосредственный организатор покушения – уроженец России, в прошлом активно участвовавший в конфликте на Донбассе на стороне пророссийских группировок.
Находясь в российском городе Белгороде, он завербовал для совершения преступления двух граждан Украины, имеющих богатое криминальное прошлое (оба отбывали наказание на территории оккупированного Крыма). «19 декабря они приехали в Киев, где в течение недели вели активную разведку и наблюдение за объектом, отслеживали машины, которыми он передвигается. Отчеты они направляли своему куратору с соблюдением условий конспирации… Готовя убийство, злоумышленники несколько раз выезжали в РФ для получения дальнейших инструкций... Злоумышленники планировали взорвать автомобиль народного депутата. Запасным вариантом был взрыв на маршруте его движения. Были отработаны пути скорейшего отхода с места совершения преступления и побега в РФ», - рассказал Грыцак, отметив, что преступникам не удалось осуществить свои планы.
«В результате спецоперации они были задержаны с приведенным в готовность самодельным взрывным устройством вблизи жилья депутата», - заявил глава СБУ. С его слов, взрывчатка представляла собой «пластиковый контейнер с пластическим взрывчатым веществом весом около 400 граммов, сверхмощным неодымовым магнитом, электродетонатором и элементом питания». Привести её в действие наёмники планировали дистанционно, с помощью мобильного телефона.
Читайте также: Геращенко ответил на претензии «Human Rights Whatch» по поводу запрета «Дождя».
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Украина ежегодно теряет из-за курильщиков около $3 миллиардов →
- В Украине арестовали россиянина, сумевшего сбежать из зала суда во Франции →
- Порошенко ликвидирует завод в российском Липецке →
- Главарь «ЛНР» нанял бригаду ВС РФ для своей охраны, - ИС →
- Пресс-секретарь Путина божится, что Россия никогда ни на кого не нападала →
- В ЕС заверили, что в Европе санкции против РФ останутся в силе даже в случае их отмены в США →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108647
http://www.americaru.com/news/108647