Может ли завтрак действительно помочь нам быть в форме?

22 января 2017 года, 14:45

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/108645

Производители злаковых завтраков в течение многих лет поощряют убеждение, что определенный рацион на завтра может помочь поддерживать форму. Они даже оплачивали исследования, которые поддерживали эту идею. Но так ли это на самом деле?Дэвид Шлундт (David Schlundt), автор независимого исследования, в котором приняло участие 50 женщин, утверждает, что люди, которые периодически пропускают завтрак, теряют больше веса, чем те, кто придерживается регулярных завтраков.Это не означает, что конкретные завтраки не помогают людям контролировать свой вес. Однако оно показывает, что не стоит подходить к системе питания однозначно.В 2013 году другое исследование также подтверждало результативность пропуска завтраков. Эндрю Браун из университета Алабамы пришел к выводу, что более тучным людям стоит пропускать завтрак, если они хотят похудеть.