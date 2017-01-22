Может ли завтрак действительно помочь нам быть в форме?

Фото: AmericaRU.com
Дэвид Шлундт (David Schlundt), автор независимого исследования, в котором приняло участие 50 женщин, утверждает, что люди, которые периодически пропускают завтрак, теряют больше веса, чем те, кто придерживается регулярных завтраков.
Это не означает, что конкретные завтраки не помогают людям контролировать свой вес. Однако оно показывает, что не стоит подходить к системе питания однозначно.
В 2013 году другое исследование также подтверждало результативность пропуска завтраков. Эндрю Браун из университета Алабамы пришел к выводу, что более тучным людям стоит пропускать завтрак, если они хотят похудеть.
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