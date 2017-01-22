Супербуря на Солнце может обойтись США в 40 миллиардов долларов

Фото: AmericaRU.com
Сейчас ученые оценивают риски подобного явления как низкие, однако это не значит, что такая вспышка не произойдет никогда. Отключение электроэнергии в результате супербури на Солнце может стоить США до 40 миллиардов в день, показывают результаты исследования. При этом более половины финансовых потерь будет происходить за пределами зоны затемнения.
В соответствии с наиболее экстремальным сценарием отключения света, около 66% населения США могут оказаться без подачи тока в результате прихода мощного солнечного ветра к Земле. Ежедневный внутренний экономический ущерб может составить 41,5 миллиард долларов плюс дополнительно 7 миллиардов долларов потерь международной цепи поставок.
Самые сильные солнечные вспышки, как правило, сопровождаются высокоэнергетическими событиями, которые называются корональными выбросами массы. Огромные пузыри плазмы и магнитное излучение выбрасывается в космос от звезды. В течение нескольких часов миллиард тонн материи поднимается с поверхности и ускоряется до миллиона километров в час. Этот солнечный ветер проходит через всю Солнечную систему, создавая так называемую космическую погоду.
Экстремальные явления на Солнце происходят довольно часто, но на Землю влияют лишь иногда. Исследование касалось такого сценария, когда невероятно мощная солнечная буря повлияет на нашу планету глобально.
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