Майли Сайрус, Барбра Стрейзанд и другие знаменитости принимают участие в Марше женщин

Фото: AmericaRU.com
В Марше женщин в Лос-Анджелесе собрались тысячи дам разных рас, размеров, возраста и социального положения. Большинство из них надели розовые шапки в рамках флешмоба Pussyhat. Майли Сайрус маршировала рядом с сотрудниками Happy Hippie Foundation.
Барбра Стейзанд первой вышла на сцену митинга со словами озабоченности. «Я не могу молчать. Власть должна говорить правду», - считает она. Во время митинга пели Джульетт Льюис и Хелен Редди. Также на марше появилась беременная Натали Портман и Джулия Луис-Дрейфус.
Около 750 тысяч женщин, участвующих в марше, собрались на площади Першинг Даунтаун. Они выступали против политики нового главы Америки в адрес женщин.
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