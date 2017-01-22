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Главная страница → Раздел: ПолитикаМайли Сайрус, Барбра Стрейзанд и другие знаменитости принимают участие в Марше женщин
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Майли Сайрус, Барбра Стрейзанд и другие знаменитости принимают участие в Марше женщин


Майли Сайрус, Барбра Стрейзанд и другие знаменитости принимают участие в Марше женщин
Фото: AmericaRU.com
Несколько известных женщин решили принять участие в марше, который прокатился по всей стране после инаугурации нового Президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Среди них – певица Майли Свйрус, актрисы Барбра Стрейзанд, Джейн Фонда, Керри Вашингтон и многие другие.

В Марше женщин в Лос-Анджелесе собрались тысячи дам разных рас, размеров, возраста и социального положения. Большинство из них надели розовые шапки в рамках флешмоба Pussyhat. Майли Сайрус маршировала рядом с сотрудниками Happy Hippie Foundation.

Барбра Стейзанд первой вышла на сцену митинга со словами озабоченности. «Я не могу молчать. Власть должна говорить правду», - считает она. Во время митинга пели Джульетт Льюис и Хелен Редди. Также на марше появилась беременная Натали Портман и Джулия Луис-Дрейфус.

Около 750 тысяч женщин, участвующих в марше, собрались на площади Першинг Даунтаун. Они выступали против политики нового главы Америки в адрес женщин.
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