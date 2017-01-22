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Главная страница → Раздел: ПолитикаПервая петиция для Трампа – обнародовать налоговую декларацию
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Первая петиция для Трампа – обнародовать налоговую декларацию


Первая петиция для Трампа – обнародовать налоговую декларацию
Фото: AmericaRU.com
Новый Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) только принес присягу, а в его адрес уже поступила первая петиция. Первое ходатайство на сайте Белого дома появилось в считанные часы после инаугурации. Петиция касается обнародования налоговой декларации Трампа.

Авторы петиции призывают нового Президента представить общественности «полные налоговые декларации и всю информацию, необходимую для соответствующие проверки».

Причина, по которой американцы обращаются с такой петицией, – это противоречие деловой жизни Дональда Трампа и его правительственных обязанностей. На текущий момент петиция собрала 2,8 подписей. Если в течение 30 дней подпишется 100 тысяч человек, Белый дом будет обязан предоставить информацию в течение 2 месяцев.
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