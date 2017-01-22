Первая петиция для Трампа – обнародовать налоговую декларацию

Фото: AmericaRU.com
Авторы петиции призывают нового Президента представить общественности «полные налоговые декларации и всю информацию, необходимую для соответствующие проверки».
Причина, по которой американцы обращаются с такой петицией, – это противоречие деловой жизни Дональда Трампа и его правительственных обязанностей. На текущий момент петиция собрала 2,8 подписей. Если в течение 30 дней подпишется 100 тысяч человек, Белый дом будет обязан предоставить информацию в течение 2 месяцев.
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