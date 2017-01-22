В Миссисипи торнадо убило 4 человек

22 января 2017 года, 13:00

Фото: AmericaRU.com

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В Хаттисберге, штат Миссисипи, торнадо разрушило множество домов и инфраструктурных построек. В результате смерча погибло 4 человека.Смертоносный торнадо был частью целой стены бурь, которая прошла в субботу по южной части Миссисипи. До сих пор около 16 тысяч потребителей в округе Форрест остаются без электричества. Хаттисберг, четвертый по величине город штата, был закрыт из-за сильных разрушений. Поиски погибших и раненых под завалами домов продолжаются, в них принимает участие порядка 40 спасателей. Все умершие во время торнадо жили в трейлерах.Мэр Джонни Дюпре (Johnny DuPree) просит федеральные власти признать город зоной стихийного бедствия. Кроме значительных разрушений, которые нанес торнадо, около 50 человек получили ранения.Смерч ударил и кампус местного университета. Порядка 800 студентов эвакуировали, несколько десятков человек пережили торнадо в помещениях кампуса. Сейчас студенты пытаются спасти свои вещи из разбитых зданий общежития.