Как понять, что вы влюбились?

Фото: AmericaRU.com
Когда вы влюблены, то начинаете думать, что ваш возлюбленный – особенный, а виною тому повышенный уровень дофамина в мозгу. Также люди, которые действительно влюблены, как правило, сосредотачиваются на положительных качествах своего любимого, а отрицательные черты не замечают. Еще один признак влюбленности – эмоциональная и физиологическая нестабильность: волнение, эйфория, бессонница, потеря аппетита, дрожь, учащенное сердцебиение и дыхание, а также тревога, паника и чувство отчаяния. Совместное преодоление трудностей делает вас ближе друг к другу.
Интересно то, что для многих в отношениях важен секс, но первостепенное значение отдается эмоциональной близости. Но, к сожалению, влюбленность, как правило, не длится вечно. Со временем чувства перерастают в любовь, либо исчезают.
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