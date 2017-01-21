Как понять, что вы влюбились?

21 января 2017 года, 18:55

Фото: AmericaRU.com

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Не можете перестать кое о ком думать? Он не выходит из головы, даже когда нужно работать? Вы уже планируете совместное будущее? Эти головокружительные мысли могут быть признаками влюбленности.Когда вы влюблены, то начинаете думать, что ваш возлюбленный – особенный, а виною тому повышенный уровень дофамина в мозгу. Также люди, которые действительно влюблены, как правило, сосредотачиваются на положительных качествах своего любимого, а отрицательные черты не замечают. Еще один признак влюбленности – эмоциональная и физиологическая нестабильность: волнение, эйфория, бессонница, потеря аппетита, дрожь, учащенное сердцебиение и дыхание, а также тревога, паника и чувство отчаяния. Совместное преодоление трудностей делает вас ближе друг к другу.Интересно то, что для многих в отношениях важен секс, но первостепенное значение отдается эмоциональной близости. Но, к сожалению, влюбленность, как правило, не длится вечно. Со временем чувства перерастают в любовь, либо исчезают.