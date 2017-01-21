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Главная страница → Раздел: События/СкандалыНаркобарон Эль Чапо не признал себя виновным
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Наркобарон Эль Чапо не признал себя виновным


Наркобарон Эль Чапо не признал себя виновным
Фото: AmericaRU.com
Мексиканский наркоторговец Хоакин "Эль Чапо" Гусман (Joaquin "El Chapo" Guzman) не признал себя виновным в наркоторговле, убийстве, отмывании денег и других преступлениях.

Судья Джеймс Оренштайн (James Orenstein) спросил Гусмана, понимает ли он тяжесть предъявленных ему обвинений. На это один из самых известных преступников в мире ответил утвердительно. Суд Восточного округа Нью-Йорка предъявил обвинения на следующий день после того, как Гусмана экстрадировали из его родной Мексики в США. Следующее судебное заседание назначено на 3 февраля. В тюрьме Манхэттена, где сейчас сидит Гусман, были введены строгие меры безопасности.

59-летний Гусман был арестован в 2014 году и помещен в особо охраняемую тюрьму Альтиплано, откуда сбежал в июле 2015 года. Он сумел сбежать через вырытый туннель в душе, в конце которого его ждал мотоцикл. В январе 2016 года его снова поймали.
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