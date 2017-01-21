Apple подала в суд на Qualcomm и требует 1 миллиард долларов

21 января 2017 года, 18:03

Фото: AmericaRU.com

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Компания Apple подала в суд на Qualcomm Inc., утверждая, что поставщик чипов требовал слишком высокую плату за предоставление лицензий на использование своих патентов.В иске, поданном в пятницу в южный федеральный судебный округ штата Калифорнии, утверждается, что Qualcomm использовала свое положение монополиста на рынке производителя модулирующих чипов, одной из важнейших составляющих мобильных телефонов, и ставила несправедливые условия. Кроме того, компания позаботилась о том, чтобы у Apple не было возможности выбрать другого поставщика.В своем иске в качестве компенсации Apple требует от Qualcomm выплатить ей 1 миллиард долларов, которых она лишилась из-за сотрудничества с южнокорейскими регулирующими органами. Эта сумма была обещана производителю iPhone в виде скидок. В прошлом месяце антимонопольный регулятор Южной Кореи оштрафовал Qualcomm на рекордную сумму в 853 миллионов долларов за «антиконкурентную патентно-лицензионную практику».