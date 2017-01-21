Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 12:15 pm | Чикаго 11:15 am | Сан-Франциско 9:15 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеКакие продукты помогают победить воспаление в организме?
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Какие продукты помогают победить воспаление в организме?


Какие продукты помогают победить воспаление в организме?
Фото: AmericaRU.com
Воспаление является частью реакции иммунной системы организма, которая помогает бороться с любыми вирусами или бактериями. Но когда воспалительный процесс возникает постоянно или выходит из-под контроля, например, аппендицит, это может принести вред.

Какие продукты стоит добавить в свой рацион для уменьшения воспаления? Стакан 100-процентного апельсинового сока может помочь уменьшить воспаление, а также поддержать здоровье сердца и улучшить кровообращение. Оливковое масло также имеет противовоспалительный эффект, а если его добавить в овощной салат, то оно способствует усвоению витаминов. Черника является отличным источником витамина С, который необходим для роста и развития тканей и заживления ран. Витамин С действует как антиоксидант, помогая защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Начните свой день с цельных злаков, в которых содержится клетчатка, способная уменьшить число маркеров воспаления в крови. Кроме того, не стоит отказываться от брокколи, цветной и брюссельской капусты. Также стоит добавить в рацион помидоры, которые богаты ликопином.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108629
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом! Ищу работу массажистом!
Раздел: Квартиры - продам
Квартира-студия в центре Майами Квартира-студия в центре Майами
Раздел: Электротовары
Продам Холодильник "Elektrolux"" Продам Холодильник "Elektrolux""
Раздел: Перевозки
Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю) Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю)
Раздел: Услуги
Внутренние отделочные работы Внутренние отделочные работы
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 17125 N BAY RD # Квартира в Санни Айлс, 17125 N BAY RD #
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus