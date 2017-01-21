Какие продукты помогают победить воспаление в организме?

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Какие продукты стоит добавить в свой рацион для уменьшения воспаления? Стакан 100-процентного апельсинового сока может помочь уменьшить воспаление, а также поддержать здоровье сердца и улучшить кровообращение. Оливковое масло также имеет противовоспалительный эффект, а если его добавить в овощной салат, то оно способствует усвоению витаминов. Черника является отличным источником витамина С, который необходим для роста и развития тканей и заживления ран. Витамин С действует как антиоксидант, помогая защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.
Начните свой день с цельных злаков, в которых содержится клетчатка, способная уменьшить число маркеров воспаления в крови. Кроме того, не стоит отказываться от брокколи, цветной и брюссельской капусты. Также стоит добавить в рацион помидоры, которые богаты ликопином.
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