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В Огайо в результате перестрелки в школе был ранен один ученик


В Огайо в результате перестрелки в школе был ранен один ученик
Фото: AmericaRU.com
В результате перестрелки, произошедшей в школе штата Огайо, был госпитализирован один ученик. Инцидент, в котором старшеклассник открыл огонь по своим товарищам, мог закончиться гораздо трагичнее, если бы не геройство сотрудников учебного заведения, которым удалось остановить стрелка и связать его до приезда полиции.

По словам сотрудников правоохранительных органов, 17-летний подросток открыл огонь из дробовика. Как заявил шериф округа Шампейн Мэтью Мелвин (Matthew Melvin), парень явно намеревался навредить большему числу людей. Стражи порядка определили жертву как 16-летнего Логана Коула (Logan Cole), который был госпитализирован в критическом состоянии. Он был случайной жертвой.

В настоящее время стрелок находится под стражей по предварительному обвинению в совершении тяжкого преступления. Первое слушание по делу назначено на понедельник. "В этой ситуации нам повезло, что все не закончилось более трагично. Могло быть гораздо хуже", - сказал прокурор Кевин Талеби (Kevin Talebi).
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