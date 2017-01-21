В Огайо в результате перестрелки в школе был ранен один ученик

21 января 2017 года, 17:18

Фото: AmericaRU.com

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В результате перестрелки, произошедшей в школе штата Огайо, был госпитализирован один ученик. Инцидент, в котором старшеклассник открыл огонь по своим товарищам, мог закончиться гораздо трагичнее, если бы не геройство сотрудников учебного заведения, которым удалось остановить стрелка и связать его до приезда полиции.По словам сотрудников правоохранительных органов, 17-летний подросток открыл огонь из дробовика. Как заявил шериф округа Шампейн Мэтью Мелвин (Matthew Melvin), парень явно намеревался навредить большему числу людей. Стражи порядка определили жертву как 16-летнего Логана Коула (Logan Cole), который был госпитализирован в критическом состоянии. Он был случайной жертвой.В настоящее время стрелок находится под стражей по предварительному обвинению в совершении тяжкого преступления. Первое слушание по делу назначено на понедельник. "В этой ситуации нам повезло, что все не закончилось более трагично. Могло быть гораздо хуже", - сказал прокурор Кевин Талеби (Kevin Talebi).