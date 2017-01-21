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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесСпустя пять лет Кристен Стюарт отреагировала на комментарии Трампа
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Спустя пять лет Кристен Стюарт отреагировала на комментарии Трампа


Спустя пять лет Кристен Стюарт отреагировала на комментарии Трампа
Фото: AmericaRU.com
На премьере своего фильма «Приходи поплавать», которая состоялась на кинофестивале в Санденсе, Кристен Стюарт (Kristen Stewart) вспомнила, как в 2012 году Дональд Трамп (Donald Trump) высказал свое мнение относительно ее личной жизни.

Тогда Трамп написал, что Роберт Паттинсон (Robert Pattinson) не должен был возвращать актрису, потому что она изменяла ему и снова сделает это. «Паттинсон не должен продолжать отношения со Стюарт. Она изменяла ему, как собака, и будет продолжать делать это, вот посмотрите. Он достоин лучшего!» - написал он в Твиттере.

В то время Стюарт не отреагировала на высказывание, но не забыла его. И теперь звезда «Сумерек» высказала свое недовольство: «Пару лет назад он был зол и действительно одержим мною».
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