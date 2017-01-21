Спустя пять лет Кристен Стюарт отреагировала на комментарии Трампа

21 января 2017 года, 16:58

Фото: AmericaRU.com

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На премьере своего фильма «Приходи поплавать», которая состоялась на кинофестивале в Санденсе, Кристен Стюарт (Kristen Stewart) вспомнила, как в 2012 году Дональд Трамп (Donald Trump) высказал свое мнение относительно ее личной жизни.Тогда Трамп написал, что Роберт Паттинсон (Robert Pattinson) не должен был возвращать актрису, потому что она изменяла ему и снова сделает это. «Паттинсон не должен продолжать отношения со Стюарт. Она изменяла ему, как собака, и будет продолжать делать это, вот посмотрите. Он достоин лучшего!» - написал он в Твиттере.В то время Стюарт не отреагировала на высказывание, но не забыла его. И теперь звезда «Сумерек» высказала свое недовольство: «Пару лет назад он был зол и действительно одержим мною».