У жителей Иллинойса и Висконсина обнаружили необычный крысиный вирус

21 января 2017 года, 16:36

Фото: AmericaRU.com

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Восемь человек в штатах Висконсин и Иллинойс заразились редким вирусом. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, инфицированные работали в учреждениях, где разводят домашних крыс.Первые два случая заражения произошли в штате Висконсин в декабре 2016 года, когда у разводчиков крыс оказался положительный результат на вирус Сеул из рода хантавирусов - группы вирусов, которыми обычно заражаются грызуны. Естественным переносчиком вируса являются черная и серая крысы, а заражения чаще всего происходят летом. До сих пор большинство случаев заболевания были на территории Южной Кореи. Случаи заражения также зафиксированы в Китае, на Дальнем Востоке, России и Японии. В Соединенных Штатах это первый случай.Люди заражаются вирусом, когда их кусает инфицированная крыса, или когда они вступают в контакт с ее кровью, слюной или мочой. Вирус не может передаваться от человека к человеку. Симптомы включают в себя слабость, головокружение, озноб, тошноту, затуманенное зрение, покраснение глаз, боли при мочеиспускании и в области желудочно-кишечного тракта, а также сыпь на коже.