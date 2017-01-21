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В результате взрыва на рынке Пакистана погибли, по меньшей мере, 20 человек


В результате взрыва на рынке Пакистана погибли, по меньшей мере, 20 человек
Фото: AmericaRU.com
В результате взрыва, прогремевшего на рынке в шиитском районе на северо-западе Пакистана, погибли, по меньшей мере, 20 человек. Кроме того, ранения получили как минимум 40 человек, сообщают сотрудники правоохранительных органов.

Бомба взорвалась на переполненном овощном рынке в городе Куррам в провинции Парачинар. Губернатор провинции Хайбер-Пахтунхва Икбал Зафар Джагра (Iqbal Zafar Jhagra) подтвердил число погибших и заявил, что 12 человек находятся в критическом состоянии.

Как сообщил Икрамулах Кхан (Ikramullah Khan), самодельное взрывное устройство, скорее всего, было спрятано в ящике с овощами, который привезли из другого города. Ответственность за происшествие взяла на себя террористическая организация Техрик-и-Талибан Пакистан.
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