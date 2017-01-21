Протесты против Трампа: арестованы более 200 человек и ранены 6 полицейских

21 января 2017 года, 15:51

Фото: AmericaRU.com

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В пятницу в ходе мирных протестов против инаугурации Дональда Трампа (Donald Trump) в центре Вашингтона, которые переросли в беспорядки, шестеро сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Кроме того, были арестованы 217 демонстрантов.По меньшей мере, два полицейских и еще один человек были доставлены в больницу после стычки с демонстрантами, сообщил представитель Службы пожарной охраны Вито Маггиоло (Vito Maggiolo). К счастью, травмы стражей порядка незначительные и неопасны для жизни. Беспорядки начались, когда активисты антифашистского движения начали бить витрины магазинов, разбили стекла припаркованного лимузина и затем кидали камни в полицию. Для того, чтобы разогнать толпу, полицейским пришлось применить светошумовые гранаты и слезоточивый газ, передает CNN.Протесты против Трампа также вспыхнули и в других городах США, включая Нью-Йорк, Сиэтл, Даллас, Чикаго и Портленд. Полиция Сиэтла сообщила, что один человек с огнестрельным ранением находится в больнице в критическом состоянии. Кроме того, демонстрации проходят и заграницей – в Гонконге, Берлине и Лондоне.