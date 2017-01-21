Протесты против Трампа: арестованы более 200 человек и ранены 6 полицейских

Фото: AmericaRU.com
По меньшей мере, два полицейских и еще один человек были доставлены в больницу после стычки с демонстрантами, сообщил представитель Службы пожарной охраны Вито Маггиоло (Vito Maggiolo). К счастью, травмы стражей порядка незначительные и неопасны для жизни. Беспорядки начались, когда активисты антифашистского движения начали бить витрины магазинов, разбили стекла припаркованного лимузина и затем кидали камни в полицию. Для того, чтобы разогнать толпу, полицейским пришлось применить светошумовые гранаты и слезоточивый газ, передает CNN.
Протесты против Трампа также вспыхнули и в других городах США, включая Нью-Йорк, Сиэтл, Даллас, Чикаго и Портленд. Полиция Сиэтла сообщила, что один человек с огнестрельным ранением находится в больнице в критическом состоянии. Кроме того, демонстрации проходят и заграницей – в Гонконге, Берлине и Лондоне.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Uber согласилась выплатить 20 миллионов долларов за «вербовку» перспективных водителей →
- В результате аварии в Спригфилде погибли четыре человека, трое из которых - школьники →
- В зоопарке Майами усыпили 49-летнюю бабушку гориллы Харамбе →
- Мужчина из Айдахо серьезно пострадал, когда электронная сигарета взорвалась у его лица →
- Жена стрелка из Орландо не признает себя виновной →
- Во время акции протеста возле отеля Трампа обгорел человек →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108619
http://www.americaru.com/news/108619