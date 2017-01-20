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Сидячий образ жизни старит ваши клетки


Сидячий образ жизни старит ваши клетки
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что поговорка "Движение – жизнь" справедлива даже, когда дело доходит до ДНК. Ученые обнаружили. Что малоподвижный образ жизни означает, что более короткие теломеры на концах хромосом стареют быстрее.

"Наше исследование показало, что клетки старею более быстрыми темпами, если человек ведет сидячий образ жизни. Хронологический возраст не всегда соответствует биологическому", - сказал Аладдин Шадияб (Aladdin Shadyab), ведущий автор исследования из Школы медицины при Калифорнийском университете в Сан-Диего.

В эксперименте приняли участие более 1400 женщин в возрасте от 64 до 95 лет. Ученый выявили, что теломеры испытуемых, которые вели менее подвижный образ жизни, были на восемь лет старше, чем у их активных сверстников. В среднем женщины сидели от 7 до 9 часов каждый день. По словам исследователей, это можно компенсировать физической нагрузкой в течение получаса ежедневно.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «American Journal of Epidemiology».
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