Сидячий образ жизни старит ваши клетки

Фото: AmericaRU.com
"Наше исследование показало, что клетки старею более быстрыми темпами, если человек ведет сидячий образ жизни. Хронологический возраст не всегда соответствует биологическому", - сказал Аладдин Шадияб (Aladdin Shadyab), ведущий автор исследования из Школы медицины при Калифорнийском университете в Сан-Диего.
В эксперименте приняли участие более 1400 женщин в возрасте от 64 до 95 лет. Ученый выявили, что теломеры испытуемых, которые вели менее подвижный образ жизни, были на восемь лет старше, чем у их активных сверстников. В среднем женщины сидели от 7 до 9 часов каждый день. По словам исследователей, это можно компенсировать физической нагрузкой в течение получаса ежедневно.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «American Journal of Epidemiology».
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Солнцезащитный крем работает лучше, чем зонтик →
- Электронные сигареты могут провоцировать желание курить →
- Сокращение калорий может продлить жизнь на 18 лет →
- Пластические хирурги часто упускают из виду психические расстройства пациентов →
- Крем против рака кожи смертельно опасен для собак →
- Когда действительно стоит оставлять детей дома и не пускать в школу? →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108617
http://www.americaru.com/news/108617