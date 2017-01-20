Дуэйн Джонсон сыграет главную роль Черного Адама в сольном фильме

20 января 2017 года, 20:34

Фото: AmericaRU.com

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Уже давно известно, что кинокомпания Warner Bros. планирует экранизировать Шазама - героя комикса, который также известен как Капитан Марвел. Кроме того, то, что Дуэйн Джонсон (Dwayne Johnson) сыграет суперзлодея Черного Адама - тоже не новость.Недавно актер пообещал поклонникам нечто потрясающее с его участием, но до сих пор не проронил ни слова относительно того, что же это будет. Теперь стало известно, что он сыграет главную роль Черного Адама в сольном фильме. На прошлой неделе Джонсон встретился со сценаристом комиксов DC Comics, в частности, «Шазама», Джефом Джонсом (Geoff Johns). Как сообщает The Hollywood Reporter , встреча закончилась решением сделать про Черного Адама отдельный фильм.Пока у фильма нет ни режиссера, ни сценария, ни даты выхода, но главный персонаж будет в большей степени антигероем, который которых должен бороться за свободу своего народа.