Дуэйн Джонсон сыграет главную роль Черного Адама в сольном фильме

Фото: AmericaRU.com
Недавно актер пообещал поклонникам нечто потрясающее с его участием, но до сих пор не проронил ни слова относительно того, что же это будет. Теперь стало известно, что он сыграет главную роль Черного Адама в сольном фильме. На прошлой неделе Джонсон встретился со сценаристом комиксов DC Comics, в частности, «Шазама», Джефом Джонсом (Geoff Johns). Как сообщает The Hollywood Reporter , встреча закончилась решением сделать про Черного Адама отдельный фильм.
Пока у фильма нет ни режиссера, ни сценария, ни даты выхода, но главный персонаж будет в большей степени антигероем, который которых должен бороться за свободу своего народа.
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