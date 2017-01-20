Uber согласилась выплатить 20 миллионов долларов за «вербовку» перспективных водителей

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Сумма компенсации будет распределена между пострадавшими водителями по всей стране. "Многие водители согласились работать на Uber, но они не должны быть жертвами обмана относительно своих доходов или потенциальной стоимости аренды автомобиля. Это соглашение положит миллионы долларов обратно в карманы водителей Uber", - сказала Джессика Рич (Jessica Rich), директор Бюро по защите прав потребителей Бюро ФТК по защите прав потребителей Федеральной торговой комиссии.
Uber пыталась привлечь водителей, сообщая, что в среднем их годовой доход в Нью-Йорке превышает 90 тысяч долларов, в Сан-Франциско – 74 тысячи долларов. На самом деле доходы водителей, работавших по 40 часов в неделю, были ниже: в Нью-Йорке 61 тысяча долларов и 53 тысячи долларов в Сан-Франциско. В целом заявленные суммы получали менее 10 процентов водителей.
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