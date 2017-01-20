Украина ежегодно теряет из-за курильщиков около $3 миллиардов

Фото: AmericaRU.com
«Курение не только создает смертельные угрозы для жизни человека, но и вредит экономике», - заявили представители объединения, подчеркнув, что экономические потери от курильщиков почти втрое превышают доходы от табачных акцизов.
«Поэтому украинская власть должна быть заинтересована в том, чтобы распространенность курения в Украине уменьшалась. Для этого нужно сделать сигареты менее доступными и привлекательными», - заявили исследователи.
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