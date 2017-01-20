В Украине арестовали россиянина, сумевшего сбежать из зала суда во Франции

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«Сотрудники Госпогранслужбы в аэропорту «Киев» обнаружили у одного из пассажиров рейса «Киев-Дубай» частично поддельный паспортн гражданина Литвы», - рассказали пограничники, отметив, что задержанный оказался выходцем из кавказского региона России.
«Мужчина 1977 года рождения разыскивается правоохранительными органами Франции за незаконное завладение транспортными средствами в составе организованной преступной группировки на территории ЕС. Также указанное лицо, вероятно, совершило побег из зала суда в одной из стран ЕС», - поделились информацией в ГПСУ.
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