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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Украине арестовали россиянина, сумевшего сбежать из зала суда во Франции
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В Украине арестовали россиянина, сумевшего сбежать из зала суда во Франции


В Украине арестовали россиянина, сумевшего сбежать из зала суда во Франции
Фото: AmericaRU.com
В аэропорту украинского Киева пограничники задержали гражданина России, который находится в международном розыске за угоны автомобилей во Франции и побег с зала суда. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

«Сотрудники Госпогранслужбы в аэропорту «Киев» обнаружили у одного из пассажиров рейса «Киев-Дубай» частично поддельный паспортн гражданина Литвы», - рассказали пограничники, отметив, что задержанный оказался выходцем из кавказского региона России.

«Мужчина 1977 года рождения разыскивается правоохранительными органами Франции за незаконное завладение транспортными средствами в составе организованной преступной группировки на территории ЕС. Также указанное лицо, вероятно, совершило побег из зала суда в одной из стран ЕС», - поделились информацией в ГПСУ.

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