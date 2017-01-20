Умер актер из «Твин Пикса» Мигель Феррер

20 января 2017 года, 17:05

Фото: AmericaRU.com

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Известный голливудский актер Мигель Феррер (Miguel Ferrer), известный по роли Оуэна Грейнджера в сериале «Морская полиция: Лос-Анджелес» и агента ФБР Альберта Розенфельда в сериале «Твин Пикс», умер в возрасте 61 год. Причиной смерти стал рак.Он был сыном оскароносного актера Хосе Феррера и Розмари Клуни. Джордж Клуни - его двоюродный брат. «Мигель был человеком огромного таланта, который имел мощное драматическое присутствие на экране, едкое чувство юмора и огромное сердце», - написал продюсер «Морской полиции: Лос –Анджелес» Скотт Геммилл.В фильмографии Феррера – более 40 фильмов и сериалов, включая «Стар Трек» и «Робокоп». Он должен был вновь появиться в роли Розенфельда в сиквеле «Твин Пикс», который выйдет в мае.