Умер актер из «Твин Пикса» Мигель Феррер

Фото: AmericaRU.com
Он был сыном оскароносного актера Хосе Феррера и Розмари Клуни. Джордж Клуни - его двоюродный брат. «Мигель был человеком огромного таланта, который имел мощное драматическое присутствие на экране, едкое чувство юмора и огромное сердце», - написал продюсер «Морской полиции: Лос –Анджелес» Скотт Геммилл.
В фильмографии Феррера – более 40 фильмов и сериалов, включая «Стар Трек» и «Робокоп». Он должен был вновь появиться в роли Розенфельда в сиквеле «Твин Пикс», который выйдет в мае.
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