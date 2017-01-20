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Солнцезащитный крем работает лучше, чем зонтик


Солнцезащитный крем работает лучше, чем зонтик
Фото: AmericaRU.com
Укрыться от солнца на пляже под зонтиком – недостаточно, чтобы защитить себя. Кремы против загара действуют гораздо эффективнее, показало новое исследование.

Около 78 процентов людей, которые использовали только зонтик, чтобы защитить себя от солнца в течение нескольких часов на пляже, получили более сильную степень загара на следующий день по сравнению с теми, кто пользовался кремом с фильтром SPF 100. И хотя крем предотвращает солнечные ожоги лучше, он также не работает на 100%, говорят исследователи.

Ведущий автор, доктор Ксао Оу-Янг предлагает использовать на пляже и то, и другое. «Это даст комплексный подход к защите», - считает он.

Для нового исследования специалисты выбрали 81 светлокожего добровольца. Они должны были пребывать на солнечном пляже Техаса в полдень. Каждый из них оставался под солнцем 3,5 часа. На следующий день ученые проверяли степень их загара.
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